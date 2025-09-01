Balıkesir’de Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Bursa-Balıkesir karayolu Tellioğlu Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Susurluk İtfaiyesi’nin müdahale ettiği olayda; 10 Y 0740 plakalı TIR, 10 AHM 088 plakalı otomobil, 10 KC 237 plakalı otomobil ve 20 HY 556 plakalı kamyonetin kazaya karıştığı belirlendi. Araçlardaki sürücülerin kendi imkanlarıyla çıktığı, kazada sıkışan ya da yaralanan olmadığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

