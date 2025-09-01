Elini Baskı Makinesine Kaptırdı! 1,5 Saatlik Çalışmayla Zor Kurtarıldı

İstanbul Ataşehir’de bir koli imalathanesinde çalışan işçi, elini baskı makinesine sıkıştırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmanın ardından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, baskı makinesinde çalıştığı sırada işçinin eli makineye sıkıştı. Durumu gören çalışma arkadaşları hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla işçiyi kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından işçi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Eli ezilen işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. İşçinin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İstanbul Ataşehir
