Kaçak Kazı Yaparken Suç Üstü Yakalandılar!

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yapan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Soma İlçe Jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Operasyonda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok miktarda alet ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle de idari yaptırım kararı uygulandı.

Kaynak: İHA

