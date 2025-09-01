Kaçak Kazı Yaparken Suç Üstü Yakalandılar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen kişilere yönelik Soma İlçe Jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.G., H.T.Ö., E.B., M.B., T.B., M.E., A.B., H.Ç., M.Ö. ve A.A. isimli şahısları kaçak kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakaladı.

Operasyonda; 66 adet yakın döneme ait olduğu değerlendirilen eski eser, 1 adet projektör, 2 adet beton delici, 1 adet jeneratör ile kazıda kullanılan çok miktarda alet ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, ayrıca izinsiz ormana giriş nedeniyle de idari yaptırım kararı uygulandı.

Kaynak: İHA