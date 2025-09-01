Uçakta Kalp Krizi Alarmı... Eski Başkan Yoğun Bakımda

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, İstanbul’a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Uçak, bu nedenle acil iniş yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde beş dönem başkanlık yapan Aytaç Durak, İstanbul’a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Olay, bu sabah saat 09.55’te Adana’dan İstanbul’a sefer yapan yolcu uçağında meydana geldi. Uçakta fenalaşan 84 yaşındaki Durak’a ilk müdahale kabin ekibi tarafından yapıldı. Sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine kaptan pilot, uçağın rotasını değiştirerek kalkış yaptığı havalimanına dönüş kararı aldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Uçak, acil inişin ardından hazır bekleyen sağlık ekiplerine Durak’ı teslim etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, ambulansla Yüreğir Başkent Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz yıl da yayla evinde rahatsızlanan Durak, hava ambulansı ile hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana Uçak
