CHP Lideri Özel'e 4 Fezleke Birden

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı. Toplamda 11 fezleke Meclis’e gönderildi.

Hakkında fezleke hazırlanan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban bulunuyor.

Meclis'e sunulan 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hazırlandı.

