CHP Lideri Özel'e 4 Fezleke Birden

CHP lideri Özel ile DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'ın da aralarında olduğu 6 isim hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e gönderildi.

CHP Lideri Özel'e 4 Fezleke Birden
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlandı. Toplamda 11 fezleke Meclis’e gönderildi.

Hakkında fezleke hazırlanan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban bulunuyor.

Meclis'e sunulan 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hazırlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Başsavcı Akın Gürlek, 'Dosyamıza Güveniyoruz' Diyerek Açıkladı: İBB Duruşmaları Canlı Yayınlanacak mı? Başsavcı Akın Gürlek, 'Dosyamıza Güveniyoruz' Diyerek Açıkladı
'Jandarmaya Hakaret'te Son Perde! Skandala İmza Atan AKP'li Başkan Kararını Açıkladı Skandala İmza Atan AKP'li Başkan Kararını Açıkladı
Dursun Özbek Ederson’un İntikamını Fena Alacak! Dünya Kupası Bulunan Yıldız Kaleci Adım Adım Galatasaray’a: Fabrizio Romano Resmen Duyurdu Galatasaray'dan Bomba Kaleci Hamlesi
2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat! SGK Kritik Detayı Açıkladı: Yüzde 30 Daha Düşük Maaş Alabilirsiniz 2025 Yılında Emekli Olacaklar Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam