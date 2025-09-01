'Jandarmaya Hakaret'te Son Perde! Skandala İmza Atan AKP'li Başkan Kararını Açıkladı

Eskişehir’de kontrol noktasında jandarmaya ettiği hakaretlerle gündeme gelen ve tepki çeken AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Özılgın, kullandığı üslubu tasvip etmediğini belirtti.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, AKP İlçe Başkanı Hasan Özılgın’ın jandarma kontrol noktasında görevli personele hakaret içeren sözler sarf ettiği tartışma, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Olayın ardından Beylikova Cumhuriyet Savcılığı tarafından “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılırken, Özılgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

'BEN DE TASVİP ETMİYORUM'

Özılgın, açıklamasında, “Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum” dedi.

'LİDERİME DUYDUĞUM HÜRMET NEDENİYLE...'

Özılgın, “Davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

