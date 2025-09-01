Başsavcı Akın Gürlek, 'Dosyamıza Güveniyoruz' Diyerek Açıkladı: İBB Duruşmaları Canlı Yayınlanacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 Adli Yılı'nın ilk gününde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başsavcı Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla alakalı da konuştu. İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında iddianamenin yazılmaya başlandığını söyleyen Gürlek, dosyanın boyutuna göre iddianame yazma süresinin kısa olduğunu belirtti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre Gürlek, "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz" diye konuştu.

'CANLI OLSA DA OLMASA DA DELİLLERİMİZ VAR'

İBB duruşmalarının canlı yayınlanması talebine de yanıt veren Başsavcı, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" dedi.

'ETKİN PİŞMANLIK BASKISI YOK'

Gürlek, İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanması adına şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarıyla ilgili de etkin pişmanlığın ne olduğundan bahsederek "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, ‘etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim’ diye" dedi.

Hatta itirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için bazı avukatların baskı yaptığını söyleyen Gürlek, "Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk