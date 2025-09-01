'Turizmin Parlayan Yıldızı'na Ziyaretçi Akını! Acarlar Longozu Tabiat Parkı 150 Bin Kişi Ağırladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğradı.

150 BİN KİŞİ AĞIRLADI

Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan Longoz, 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında 150 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

FOTOĞRAF ROTASI

Büyüleyici doğası, zengin biyolojik çeşitliliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle adeta bir cazibe merkezine dönüşen Acarlar Longozu Tabiat Parkı, yaz aylarında hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu.

'TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI'

Doğal güzellikleri, korunmuş ekosistemi ve artan hizmet kalitesiyle Acarlar Longozu, yaz sezonunda 150 bini aşkın kişiyi ağırlayarak yaparak bölge turizminin parlayan yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal yapısına zarar verilmeden yenilenen longoz, çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve eklenen sosyal donatılarla her yaştan ziyaretçinin keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline geldi.

Kaynak: AA