Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'F-35' Mesajı! 'Trump'a İnanıyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin pek çok konuya dair değerlendirmelerini paylaşan Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz yıllarda ücreti ödenmesine rağmen hala Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili de konuştu. Erdoğan, F-35 meselesinin güvenlikle alakalı olduğunu dile getirdi.

Konunun yalnızca askeri güçle alakalı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz F-35’leri öncelikle kendi güvenliğimiz için istiyoruz. F-35 meselesi bizim için yalnızca bir askeri teknoloji meselesi değil; aynı zamanda başta NATO gibi uluslararası platformlarda güçlü ortaklık konusudur. Ama tabii bu mesele kendi göbeğimizi kendimiz kesmemize vesile oldu ve savunma sanayii alanında atılımlarımızı hızlandırdı. Bizim güvenlik altyapımızı güçlendirmemiz, kimse için bir tehdit değildir. Hele hele dost ve müttefiklerimiz için hiç değildir" diye konuştu.

'ENDİŞE YERSİZ VE MANASIZ'

En son NATO zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasına yönelik bir karar alındığını belirten Erdoğan, "Yani denildi ki “NATO ülkeleri kendi savunma altyapılarını kuvvetlendirsin, ihtiyaçlarını karşılasın, bu NATO’nun da savunmasını da güçlendirsin.” Dolayısıyla Yunanistan’ın bizim savunma alanında attığımız adımlar nedeniyle endişelenmesi yersiz ve manasızdır" dedi.

Türkiye'nin, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit etmeyen, düşmanca bir tavır takınmayan hiçbir ülke için tehdit olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı "Aksine Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışı, huzuru ve güvenliği sağlamak için azami çaba gösteren, dostları için son derece güvenilir bir ülkedir. F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump'ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Bu F-35’lerin Türkiye'ye peyderpey teslimi onun döneminde gerçekleşecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi