MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'ye 'Yıl Dönümü' Kutlaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997 tarihinde mevcut görevine seçilmesinin 28. yıl dönümüyle ilgili duygularını aktardı. Semih Yalçın, sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamasında; Bahçeli'nin toplumun kaderi üzerinde müessir ve başat rol oynayan, ileri görüşlü, aydınlatıcı bir lider olduğunu dile getirdi.

Semih Yalçın, "Böyle liderler için sadece içinden yetiştikleri millete değil, tarihe ve bütün insanlığa mal olmuş kimselerdir. Bu sebeple haklarındaki hükmü; insanlar değil, tarih verir. MHP camiası ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket için bu kişi şüphesiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’dir. Liderimiz Devlet Bahçeli; Türk siyasetinin en çok ihtiyaç duyduğu uyum, hoşgörü, uzlaşma ve diyalog ikliminin tesisinde dominant rol üstlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

'HER ZAMAN NAZİKTİR'

Bahçeli'nin siyasi hayatı boyunca rakipleriyle çok sert münakaşalar yaparken dahi nezaheti ve nezafeti asla elden bırakmadığını söyleyen MHP'li Yalçın, onun hiçbir zaman şiddet ve kabalığa başvurmadığını belirtti. Yalçın, MHP lideri için "Kin ve nefretin karanlığını değil, sevgi ve merhametin aydınlığını tercih etmiştir. En şedit muhalifleri, en büyük siyasi rakipleri bile onun siyaset tarzından ve anlayışından övgüyle söz etmekten kendilerini alamamışlardır" dedi.

Bahçeli'nin siyasi anlaşmazlıkların giderilmesinde birçok kez devreye girip çözüme katkı verdiği de söyleyen Yalçın, "Gerek Parlamentoda, gerekse Meclis dışındaki siyasi faaliyetler sırasında karşılaşılan tıkanıklıkların ortadan kaldırılmasında her defasında etkin fonksiyon icra etmiştir. Kavga ve karmaşa yerine, yapıcı ve müspet siyaseti tercih etmiştir. Politikada “Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben!” telakkisinin savunucusu, temsilcisi ve tatbikatçısı olmuştur" ifadelerini kullandı.

'UZLAŞMA İÇİN İLHAM KAYNAĞI'

Bahçeli'nin beyefendiliği yanında her zaman sevgi içerisinde de bulunduğu belirten MHP'li Yalçın, "Onurlu duruşu ve örnek ahlakıyla daima Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e rol model olmuştur. Büyük bir tevazu ve titizlikle gizlediği hayırseverliği ve cömertliğiyle hem Milliyetçi-Ülkücü camianın, hem de toplumun her kesiminden insanların hayır duasını almıştır. Millî ahlak ve seciyemiz, törelerimiz ve ananelerimiz; Devlet Bahçeli’nin şahsında âdeta ete kemiğe bürünmüştür" dedi.

Devlet Bahçeli’nin liderliğinde MHP'nin Türkiye’de milli şuurun diri kalmasında, milliyetçilik ülküsünün geniş kitlelerce benimsenmesinde kritik rol oynadığını anlatan Yalçın, "Devlet Bahçeli’nin varlığı, Türkiye’de toplumsal barışın devamı için siyasi bir teminattır. Siyasi uzlaşma iklimi için ilham kaynağıdır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin ferasetine, tecrübesine, bilge liderliğine, devlet adamlığına, sadece partimizin değil; bütün Türkiye’nin ihtiyacı vardır" sözlerine yer verdi.

MHP teşkilatlarının kavi bir bağlılık ve iftiharla peşinden gittikleri liderlerinin arkasında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Semih Yalçın, "Lider O’dur, adanmışlık Ondadır, dava O’nundur, sadakat O’nadır, biz dava ve yol arkadaşlarından selam olsun O’na" diyerek sözlerini noktaladı.