Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP'li belediyelere yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
CHP'li belediyelere operasyonlara yenileri eklendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın örgüt lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
İKİ BELEDİYEYE OPERASYON
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'nde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan 5, Avcılar Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
