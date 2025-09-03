Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon

CHP'li belediyelere yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li belediyelere operasyonlara yenileri eklendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın örgüt lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

İKİ BELEDİYEYE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'nde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan 5, Avcılar Belediyesi'nde çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıCHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden AlındıSiyaset
Bakan Tunç'tan CHP'li Belediyelere Operasyonlara İlişkin Açıklama: 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın'Bakan Tunç'tan CHP'li Belediyelere Operasyonlara İlişkin Açıklama: 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın'Gündem

Kaynak: AA

Etiketler
Avcılar Beşiktaş Belediyesi
Son Güncelleme:
1989-2009 Sigorta Girişi Olanlara Müjde! Kritik Eşik Aşıldı, Erken Emeklilik Yolu Gözüktü Erken Emeklilik Yolu Açıldı
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor
Bakan Tunç'tan CHP'li Belediyelere Operasyonlara İlişkin Açıklama: 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın' 'Soruşturmalar Siyasi Değil, Yargıyı Rahat Bırakın'
Galatasaray Resmen Açıkladı! Muslera Detayı Gündeme Bomba Gibi Düştü: ‘Uğurcan Çakır Bana Yazdı’ 'Uğurcan Çakır Bana Mesaj Attı'
ÇOK OKUNANLAR
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Maduro'dan Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor' Şoke Eden Sözler: 'ABD'yi Trump Değil, O Yönetiyor'
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor