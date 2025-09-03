Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından delegeler olağanüstü kongre için notere başvurdu. CHP lideri Özgür Özel, “Özgür Çelik’i desteklemeyenler bile bu hukuksuzluğa karşı imza veriyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kayyım atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde yaptığı açıklamada, il delegelerinin olağanüstü kongre için noterde sırada olduğunu, aralarında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i desteklemeyenlerin de olduğunu söylemişti. Özel'in bu açıklamasının ardından delegelerden dikkat çeken bir hamle geldi.

DELEGELER HAREKETE GEÇTİ

CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ve Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasının ardından CHP İstanbul İl Delegeleri'nden yeni bir adım geldi. Notere başvuran delegeler CHP Tüzüğünün 43. maddesi uyarınca İstanbul İl Kongresinin olağanüstü toplanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen il kongresinin iptali için açılan davada dün yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Özgür Çelik başkanlığındaki mevcut il yönetiminin görevden alınmasına ve 196 kurultay delegesinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 14 Temmuz 2025’te başlattığı 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul İl Örgütü’nün yürüttüğü ilçe ve il kongrelerinin seçim çalışmaları da durduruldu.

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak bir kayyım heyeti atandı. Heyetin başkanlığına, 13 Şubat 2024’te CHP’den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin getirildi.

Mahkeme kararına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, bugün CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, il delegelerinin olağanüstü kongre için noterde sıraya girdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kararı tanımamız, görevlendirilen kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini kabul etmemiz en basitinden hem hukukun inkârı hem de siyasetin inkârı, sandığın inkârı olur.

Sabahın erken saatlerinden itibaren, bana, il başkanımıza ve yöneticilerimize gelen yüzlerce telefon... Noterlerde CHP'nin seçilmiş delegelerinin bugün kuyrukta olduğunu görüyoruz. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz, irademizin arkasındayız diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Özgür Çelik'i desteklemeyen arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, Özgür Çelik'in arkasında noterde sıradadır.

CHP'nin il delegeleri noterde sıraya girip tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Merak edene önümüzdeki günlerde, onların talebiyle yapılacak olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi bir kez daha hatırlatılacak ve perçinlenecektir. Ben gerçek bir CHP'lilik duruşu gösteren, geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kol kola önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflar yollayan ve burada partililik nasıl olur duruşu gösteren her bir delegemizin alnından öpüyorum.

Bugün tüm hukuk yollarına itirazlar, başvurular yapılıyor. Bunun yanı sıra akan süreç ilçe seçim kurullarının ve yüksek seçim kurulunun yetkisindedir."

Son Güncelleme:
