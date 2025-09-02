Emniyet'te 'Atatürksüz 30 Ağustos' Krizi: Medya Daire Başkanı Görevden Alındı
Emniyet’in 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılması sonrası kriz büyüdü. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı, Strateji Dairesi’nde memur olarak görevlendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ağustos’taki Büyük Taarruz konulu sosyal medya paylaşımındaki fotoğraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkartılmasıyla patlayan kriz daha da büyüdü. Sosyal medya paylaşımdan sorumlu Medya Halkla İlişkiler ve Protokol (MHP) Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevinden alındı. Selçuk, Strateji Dairesi bünyesinde memur olarak görevlendirildi.
T24’ün emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Selçuk’un görevden alınmasıyla boşalan MHP Dairesi Başkanlığı görevini ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten yürütecek.
