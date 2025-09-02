İstanbul Valisi Gül Açıkladı: Okullar Depreme Dayanıklı mı?

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İstanbul'daki okulların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Vali Gül, artık İstanbul’da eğitim veren tüm okulların depreme dayanıklı olduğunu söyledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken, deprem tehlikesiyle yaşayan İstanbul'daki okullarda depreme dayanıklılık ve öğrenci güvenliği de merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. İstanbul Valisi yeni eğitim öğretim yılına ilişkin okulların son durumuyla ilgili basın açıklaması yaparken, okulların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirildiğini söyledi.

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde konuşan Vali Davut Gül, iki müjdeleri olduğunu söyleyerek "Birincisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’umuz, 46 yeni okul ile merhaba diyor. Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. Yeni açılan okullarımızın arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor. Bu ne demek? İstanbul’un her yaş grubundan öğrencisine dokunuyoruz; her kesime hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek" dedi.

'1530 OKULUN 1336'SI RİSKLİYDİ

Vali Gül, ikinci "müjde" hakkında da "Artık, İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığımız tarafından 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan 1336’sının riskli olduğu tespit edildi. 359’u yıkılıp yeniden yapıldı. 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor" diye konuştu.

'İSTANBUL'DAKİ TÜM OKULLAR ARTIK GÜVENLİ'

İstanbul'daki okul binalarının güvenli hale getirildiğini söyleyen Gül, "Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler, güçlendirildi. İstanbul’daki eğitim veren tüm okul binaları güvenli hale getirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz. Hamdolsun, bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak, kendimizi bununla sınırlamıyoruz. Şu anda İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 150 okulumuzun inşası devam ediyor. Özetlemek gerekirse İstanbul’da eğitim büyümeye devam ediyor. İstanbul, yarınlarına bugünden hazırlanıyor" diye konuştu.

'HEDEF TEKLİ EĞİTİM'

Hedeflerinin İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek olduğunu belirten Vali Gül, "Bu sebeple önümüze bir hedef koyduk, İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmek. Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken yüzde 22’sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

