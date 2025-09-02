Et Değil Ölüm Tuzağı! Mersin, Bursa, İzmir… Mide Bulandıran Skandal İl İl Geziyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit veya tağşiş ürünler listesine bir yenisini daha eklendi. Bakanlık, 2 Eylül tarihli listesiyle ürünlerinde ‘hile’ yapan firmaları tek tek ifşa etti. İşte Mersin, Bursa, İzmir’de hile yapan firmalar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Son tüketim tarihi geçmiş tavuklar, hijyensiz ortamlarda saklanan etler, içerisinde yabancı madde, kimyasal bulunan baharatlar, sebzeler… Gıda skandallarının ardı arkası kesilmezken Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir liste daha paylaştı.

SKANDAL HİÇ BİTMİYOR

Bakanlığın resmi sitesinden yaptığı paylaşımda 2 Eylül tarihli firmalar ve ürünlerinde yaptıkları sahtekarlıklar bir bir ortaya çıkarıldı.

3 İLDE BİRDEN SAĞLIĞA ÇİRKİN TUZAK

Skandal bu kez tek bir ille de sınırlı kalmadı. Mersin, İzmir, Bursa’da et ürünlerine sakatat, kanatlı eti karıştıran firmalar ‘Pes’ dedirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni liste

İZMİR, BURSA, MERSİN

Listede yer alan bilgiye göre, Mersin’de faaliyet gösteren Hakan Kasabı-Kemal Güneş isimli firmanın kuzu kıymasında kanatlı eti tespit edildi.

Bursa’da faaliyet gösteren Pide'nem Hakan Usta-Kader Aydın isimli firmanın pide iç harcında kanatlı eti tespit edildi.

İzmir’de Cosmos Et ve Mamulleri Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dana sucuğunda sakatat (kalp) tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk Mersin İzmir Bursa
Son Güncelleme:
