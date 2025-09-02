Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü rutin denetimler kapsamında gıda güvenliğini hiçe sayan firmaları açıkladı. Laboratuvar analizleri sonucunda bazı ürünlerde yağ ve protein oranlarının beyan edilen değerlerin altında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, sağlıksız uygulamalara karşı sıkı denetimlerin süreceği vurgulandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ

Bufalo Besicilik Gıda Ticaret A.Ş. – Vol-Süt Taze Kahvaltılık Eritme Tost Peyniri

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

ES Süt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Essüt Yarim Yağlı Ayran

Tespit edilen sorun: % Protein oranı düşük

Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Yayla Tereyağı (500 gr)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Suda Tereyağı (2 kg)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Karatepe Pazarlama Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Karatepe Tuzlu Tereyağı (900 gr)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Koççelik Süt Sanayi Ticaret A.Ş. – Ortat Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük