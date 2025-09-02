Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, son denetimlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Özellikle süt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerde eksik veya yanıltıcı içerik bildirimlerinin tespit edilmesi, vatandaşların tepkisini çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü rutin denetimler kapsamında gıda güvenliğini hiçe sayan firmaları açıkladı. Laboratuvar analizleri sonucunda bazı ürünlerde yağ ve protein oranlarının beyan edilen değerlerin altında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, sağlıksız uygulamalara karşı sıkı denetimlerin süreceği vurgulandı.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ
Bufalo Besicilik Gıda Ticaret A.Ş. – Vol-Süt Taze Kahvaltılık Eritme Tost Peyniri
Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük
ES Süt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Essüt Yarim Yağlı Ayran
Tespit edilen sorun: % Protein oranı düşük
Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Yayla Tereyağı (500 gr)
Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük
Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Suda Tereyağı (2 kg)
Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük
Karatepe Pazarlama Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Karatepe Tuzlu Tereyağı (900 gr)
Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük
Koççelik Süt Sanayi Ticaret A.Ş. – Ortat Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir
Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük