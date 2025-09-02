Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son denetimlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen gıda ürünlerini kamuoyuyla paylaştı. Özellikle süt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerde eksik veya yanıltıcı içerik bildirimlerinin tespit edilmesi, vatandaşların tepkisini çekti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü rutin denetimler kapsamında gıda güvenliğini hiçe sayan firmaları açıkladı. Laboratuvar analizleri sonucunda bazı ürünlerde yağ ve protein oranlarının beyan edilen değerlerin altında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, sağlıksız uygulamalara karşı sıkı denetimlerin süreceği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER LİSTESİ

Bufalo Besicilik Gıda Ticaret A.Ş. – Vol-Süt Taze Kahvaltılık Eritme Tost Peyniri

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

ES Süt Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Essüt Yarim Yağlı Ayran

Tespit edilen sorun: % Protein oranı düşük

Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Yayla Tereyağı (500 gr)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Tarım ve Orman Bakanlığı Marka Marka Açıkladı! Süt ve Süt Ürünlerindeki Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

Asil Süt Ürünleri Gıda Tekstil Hayvancılık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Asilkoy Suda Tereyağı (2 kg)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Karatepe Pazarlama Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Karatepe Tuzlu Tereyağı (900 gr)

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Koççelik Süt Sanayi Ticaret A.Ş. – Ortat Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir

Tespit edilen sorun: % Yağ oranı düşük

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş
Son Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı’nda Kerem Krizi! Kampa Damga Vuran Görüntü: Sinirler Had Safhada Milli Takımda Kerem Krizi
Gözler Fed'in Faiz Kararında! Dev Banka Üst Üste 4 Faiz İndirimi Bekliyor Gözler Fed'de! Dev Banka Üst Üste 4 Faiz İndirimi Bekliyor
Ateşi Fitilledi! Inter ve Bayern’i Elinin Tersiyle İtti! Ademola Lookman Galatasaray İçin Geliyor Galatasaray İçin Geliyor
Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti! En Çok Kazanan ve Kaybedenler Açıklandı Dünyanın En Zenginleri Listesinde Güç Dengeleri Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü