12 Asker Şehit Olmuştu! Operasyonda Neler Oldu? Kimsenin Bilmediği Merdivenlerde Ne Yaşandı?

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 Temmuz 'da gerçekleştirilen bir mağara operasyonunda 12 asker, metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayın 852 rakımlı tepede, daha önce PKK tarafından hastane olarak kullanıldığı bilinen bir mağarada meydana geldiğini açıklamıştı. Operasyon, 28 Mayıs 2022’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla yürütülüyordu. Ancak, arama sırasında 19 askerin gazdan etkilendiği ve 12’sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ASKERLER KÖPEĞİN İZ SÜRDÜĞÜ YERE GİTMEK YERİNE...

T24 yazarı Tolga Şardan’ın "Mağara operasyonunda 'merdiven' detayı" başlıklı bugünkü köşesinde aktardığı bilgilere göre, operasyonun hedefi olan mağara hakkında bilgi veren bir itirafçı, ilk değerlendirmelerde mağarada herhangi bir sorun olmadığını belirtmişti. Ancak Şardan’ın yazısına göre, operasyon sırasında askerler, köpeğin iz sürdüğü bölgeyi takip etmek yerine sağ tarafta bulunan bir merdiveni fark etti. Bu merdiveni takip eden ekipler, mağaranın içinde özel bir alana ulaştı.

'NE OLDUYSA MERDİVENLE ÇIKILAN BÖLÜMDE YAŞANDI'

Şardan, “İşte ne olduysa merdivenle çıkılan bölümde yaşandı” ifadeleriyle, operasyonun kritik anının bu gizli bölmede gerçekleştiğini vurguladı. Mağaranın yapısı ve içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, itirafçının yönlendirmelerine rağmen merdivenin keşfinin operasyonun seyrini değiştirdiği belirtiliyor.

Şardan’ın yazısında, bu detayın operasyonun başarısında kilit bir rol oynadığına işaret ediliyor. Merdivenin ardındaki özel alanın, mağarada saklanan unsurların ya da materyallerin tespitinde önemli bir ipucu sunduğu düşünülüyor.

Kaynak: T24