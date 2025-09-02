Eczanelerde Bile Satılmış... Kanser İlaçlarının İçine Ağrı Kesici Koydular! Bu 11 İlacı Kullananlar Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca insanın tedavi amacıyla kullandığı ilaçlarda büyük bir skandal ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Ümraniye’de düzenlenen operasyonla ele geçirilen sahte kanser ilaçlarının isimleri belli oldu. İnsan sağlığını hiçe sayan çete üyelerinin, bu ilaçların içerisine ucuz ağrı kesicilerde kullanılan parasetamol benzeri maddeler koyduğu tespit edildi.

MİLYONLARCA KUTU ELE GEÇİRİLDİ

OnlarTV'den Murat Ağırel'in haberine göre, Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine başlattığı operasyon, 5 milyon kutunun üzerinde sahte ilaç ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 9 tutuklu şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlattı. Bakanlık, sahte ilaçların hangi şehirlerde piyasaya sürüldüğünün belirlenmesi için inceleme yapılması talimatını verdi.

BU 11 İLACI KULLANANLAR DİKKAT

Türkiye’de dağıtıma çıkarılan ve sahte olduğu tespit edilen ilaçlar şöyle:

Dostinex-Sütü baskılama tedavisi-6000 kutu

Venofer-Hemodiyaliz hastaları-1000 kutu

Pregnyl-Kısırlık tedavisi-10.000 kutu

Cellcept-Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım-2 milyon adet

Rivotril-Anksiyete giderici-60.000 adet

Femara-Meme kanseri tedavisi-100.000 adet

Venetoclax-Kronik lenfositik lösemi-40.000 adet

Xalkori-Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Phesgo-Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Xgeva-Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Blincyto-Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

ECZANELERDE BİLE SATILMIŞ

Yapılan incelemelerde, sahte ilaçların bir kısmının eczaneler üzerinden, büyük bir bölümünün ise internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla satıldığı belirlendi. Uzmanlar, piyasa fiyatlarının çok altında satılan bu ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sosyal medyadan ilaç satın almayın. İnternetten satılan bu ilaçların tamamı sahte ve sağlığınız için ciddi risk taşıyor" açıklamasını yaptı.

