Alaattin Köseler, İlk Kez Hakim Karşısında! ‘38 İmzası Var’ Dedi, Dikkati Tek Bir İsme Çekti

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada Beykoz Belediye Alaattin Köseler “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.

Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beykoz Belediye Alaattin Köseler

Görevden uzaklaştırılan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekaleten CHP'li Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

İLK SAVUNMA

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 183 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Köseler ilk savunmasını gerçekleştirdi.

Köseler, aylık gelirinin 120-150 bin lira arasında olduğunu söylerken, yardımcısı Fidan Gül ise 70-80 bin lira arası gelir beyan etti.

"İHALE SÜREÇLERİNE ETKİM YOK"

“Beykoz'da siyasi görüşü en sağdan en sola herkesin belediye başkanı olarak görev yaptım” diye vurgulayan Köseler, “İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok” dedi.

"İFTİRA AT İZİ KALSIN"

İfadelerde yönlendirmeler söz konusu olduğunu belirten Köseler, “Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Veli Gümüş’ün özel kalem müdürü olması için benden ricacı oldular. Genç bir arkadaş kazandıralım dediler. Müdür oldu. Diğer örgüt yöneticisi özel kalem personeli Metin Ülgey, Ataşehir Belediyesi'nde hiç görev yapmadı. İhale firmalarıyla nasıl tanıştık olabilirler. İftira at izi kalsın gibi bir durum söz konusudur” sözleriyle savunmasını yaptı.

“BAŞKA BİR NİYET VAR”

Köseler, Eski Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür Vekili Yıldız Güneş'in ifadelerinin de asılsız olduğunu belirtti. Köseler, harcama yetkilisi Yıldız Güneş’in 38 imzasına dikkat çekerek “Başka bir niyet var burada” dedi.

69 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında hazırlanan fezlekede Köseler için toplamda 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: T24