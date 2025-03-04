Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırılmıştı: Beykoz Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçecek

Dün akşam tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi'nin 10 Mart'ta başkan vekilini seçeceği açıklandı.

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Alaattin Köseler Görevden Uzaklaştırılmıştı: Beykoz Belediye Meclisi Başkan Vekilini Seçecek

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alınmış ve dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Köseler, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığınca tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

10 MART'TA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLECEK

Köseler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması üzerine Başkan Vekili seçimi tarihi de belli oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili seçimi, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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