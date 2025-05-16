Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 Kişi Hakkında Fezleke Hazırlandı
Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırladı. Fezleke dava açılması için Anadolu cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.
Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandı
Hazırlanan fezleke, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, Köseler için 69 yıla kadar hapis cezası istendi
Kaynak: Haber Merkezi
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