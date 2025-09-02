Murat Çalık Yürek Yakan Hastane Fotoğrafını Anlattı: 'Mal Kabul Kapısından Çıkarıldım'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yürekleri dağlayan hastane fotoğrafıyla ilgili konuştu. Çalık, ailesiyle insanca görüştürülmediğini vurgulayarak "Tek bir fotoğraf karesi vermeyeyim diye hastanenin mal kabul kapısından çıkarıldım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, geçmişte iki kez kanser tedavisi görüp lenfoma şüphesiyle ameliyat olan ve geçtiğimiz aylarda da anjiyo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a yaşatılanlar vicdanları yaralıyor. Cezaevinde durumu ağırlaşıp hastaneye kaldırılmasına rağmen Çalık için Adli Tıp Kurumu'nu "Cezaevinde kalabilir" raporu vermesi tepki çekiyor.

Son olarak hastane fotoğrafının paylaşmasıyla ciddi kilo kaybı yaşadığı görülen Murat Çalık, o fotoğrafla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Murat Çalık, tek bir fotoğraf karesi vermemek için hastanenin mal kabul kapısından çıkarıldığını söyledi.

'AİLEMLE İNSANCA GÖRÜŞME HAKKIM VAR'

Halk TV’ye verdiği demeçte Çalık, "Ailemin birkaç saniyeliğine beni görmesine müsaade edilmemesi toplum vicdanını nasıl kanattığını hep birlikte gördük. Tutuklu da olsam, benim de ailemle şeffaf ve insanca görüşme hakkım vardır. Elbette bu görüşmeler, belli kurallar çerçevesinde, cezaevinin ve kanunun düzenine uygun şekilde yapılabilir. Ancak aileyle insanca görüşebilmek bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır" dedi.

'TUTUKLULUK SADECE TEDBİR OLMALIYDI'

Sağlık raporları, tetkikleri ve kan değerleri ortadayken cezaevi şartlarında kalmasının uygun olduğu yönünde bir Adli Tıp Kurumu raporu çıktığını hatırlatan Çalık, Adli Tıp heyetindeki doktorların, cezaeverek "Tutukluluk sadece bir tedbir olmalıydı, fakat hala hüküm kurulmadan uygulanan bu cezalandırma, kamu vicdanına aykırıdır" diye konuştu.

Kaynak: Halk TV

