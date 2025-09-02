Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. Çıkan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında onlarca ev ve ahır küle dönmüştü.

Kediyi alevlerin arasından kurtaran Muharrem Karahan

BAŞKA KÖYDEN YARDIMA GELDİ

Çıkan yangının söndürülme çalışmalarına yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar da Kırmızıtaş Mahallesi'ne akın etmişti.

Kedinin kurtarıldığı anlar

Yeşilyayla köyünden yardıma gelen Muharrem Karahan, alevlerin içinden bir kediyi kurtardı. Kedi için kendini alevlerin ortasına atan Karahan’ın o anları göz yaşarttı.

Yarı baygın kediyi çeşmeye götürerek su tutan Karahan, kedinin sağ olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Kedi kısa süre sonra kendine gelince ortalıktan kayboldu.

Kaynak: İHA