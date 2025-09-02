Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı

Erzurum’da Kırmızıtaş Mahallesi’nde alevler içinde kalan kedi, Muharrem Karahan tarafından kurtarıldı. Karahan’ın kurtardığı kediyi hayata döndürmek için suya tutup çıkardığı anlar ise kalpleri ısıttı.

Son Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. Çıkan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında onlarca ev ve ahır küle dönmüştü.

Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 1
Kediyi alevlerin arasından kurtaran Muharrem Karahan

BAŞKA KÖYDEN YARDIMA GELDİ

Çıkan yangının söndürülme çalışmalarına yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar da Kırmızıtaş Mahallesi'ne akın etmişti.

Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 2
Kedinin kurtarıldığı anlar

Yeşilyayla köyünden yardıma gelen Muharrem Karahan, alevlerin içinden bir kediyi kurtardı. Kedi için kendini alevlerin ortasına atan Karahan’ın o anları göz yaşarttı.

Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 3

Yarı baygın kediyi çeşmeye götürerek su tutan Karahan, kedinin sağ olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Kedi kısa süre sonra kendine gelince ortalıktan kayboldu.

Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı - Resim : 4

Son Güncelleme:
