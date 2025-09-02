Kilometrelerce Uzaklıktan Gelen Kahraman! Alevlere Kendini Attı, Kedinin Hayatını Kurtardı
Erzurum’da Kırmızıtaş Mahallesi’nde alevler içinde kalan kedi, Muharrem Karahan tarafından kurtarıldı. Karahan’ın kurtardığı kediyi hayata döndürmek için suya tutup çıkardığı anlar ise kalpleri ısıttı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'nde çıkan yangın yürekleri ağza getirmişti. Çıkan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmış, yangında onlarca ev ve ahır küle dönmüştü.
BAŞKA KÖYDEN YARDIMA GELDİ
Çıkan yangının söndürülme çalışmalarına yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar da Kırmızıtaş Mahallesi'ne akın etmişti.
Yeşilyayla köyünden yardıma gelen Muharrem Karahan, alevlerin içinden bir kediyi kurtardı. Kedi için kendini alevlerin ortasına atan Karahan’ın o anları göz yaşarttı.
Yarı baygın kediyi çeşmeye götürerek su tutan Karahan, kedinin sağ olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Kedi kısa süre sonra kendine gelince ortalıktan kayboldu.
