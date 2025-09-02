Sağlıkta Skandallar Zincirine Yeni Halka! Bir Kent Ayakta, Onlarca Kişi İçin Kullanılmış
Sağlık sektöründeki skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalara tarihi geçmiş serum tüplerinin takıldığı, kan gazı iğnelerinin yapıldığı iddia edildi. Hastane yönetiminin duruma tepki gösteren sağlıkçılara verdiği yanıt ise ‘ Pes’ dedirtti. İşte kan donduran iddianın detayları…
‘Yeni doğan çetesi’, ‘Diyaliz çetesi’, ‘sarı serum’ sonrasında sağlık sektöründeki skandalların ardı arkası kesilmezken ortaya atılan yeni iddia kan dondurdu.
'SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ'
BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tarihi geçmiş kan tüpleri, serum setleri ve kan gazı iğnelerinin kullanıldığı öne sürüldü.
Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur tarafından gündeme taşınan iddia, gözleri Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çevirdi.
Söz konusu iddiaya ilişkin hastaneden açıklama gelmezken, Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.
"BOŞ VERİN, KULLANIN, BİR ŞEY OLMAZ"
Sağlık emekçilerinden gelen bilgilere göre hastanede tarihi geçmiş kan tüpleri, serum setleri ve kan gazı iğnelerinin kullandığını belirten Uğur, skandala tepki gösteren sağlıkçılara hastane yönetiminin ‘Boş verin, kullanın, bir şey olmaz!’ dediğini söyledi.
Kaynak: BirGün