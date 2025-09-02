'Diyanet'te Koltuk Değişimi' İddiası: Ali Erbaş'ın Yerine O İsim mi Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fahiş bütçesini tartışmalı lüks harcamalara yatırması ve garip hutbeleriyle sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül'de sona eriyor. Türkiye gündemine oturan Audi maka aracı ve çocuklarının VIP umre ziyaretleriyle hatırlanan Ali Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un geleceği söyleniyor.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ OLMADI

Nefes gazetesinden Mahir Barış'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre başkanın görev süresi 5 yıl ve bir kişi en fazla iki kez seçilebiliyor. Kanuna göre Ali Erbaş’ın yeniden atanması imkansız. Erbaş ve çevresi görev süresinin uzatılması için bir mevzuat değişikliği beklentisi içindeydi. Ancak bunun gerçekleşmeyeceği öne sürüldü.

SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy’de doğan Safi Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesörlük unvanını kazanan Arpaguş, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

10 KASIM'DA ATATÜRK'E DUA ETMİŞTİ

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, 20 Ekim 2021’de İstanbul Müftülüğü görevine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle başlamıştı. Arpaguş, 2023 yılında 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programına katılmasıyla tanınıyor. Arpaguş, cami cemaatiyle birlikte Atatürk ve silah arkadaşları için dua etmişti.

Kaynak: Nefes Gazetesi