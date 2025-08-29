Diyanet'ten Tepki Çeken Hutbe: Atatürk Yine Anılmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı Cuma hutbesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adı anılmadı.

ATATÜRK'SÜZ 30 AĞUSTOS HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin, "Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı. Hutbede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN HUTBE

Hutbede, 30 Ağustos Zafer Bayram'na ilişkin, "Şanlı ecdadımız Allah Resûlü (s.a.s)’i canından aziz bilmiştir. Onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak, dünyada huzur ve barışı sağlamak için cepheden cepheye koşmuştur, koşmaya da devam etmektedir. Bunun en son örneklerinden biri de yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi’dir. Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin. Bugün bize düşen ise, Allah Resûlü (s.a.s)’in muhabbetiyle kalplerimizi birbirine kenetlemektir. Onun bizlere sunduğu rahmet esintileriyle yüreklerimizi buluşturmaktır. Onun birlik ve beraberlik çağrılarıyla kardeş olmaktır." ifadelerine yer verildi.

Hutbe, Hz. Muhammed'in “Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!" sözleriyle bitirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi

CHP'Lİ İSİMLERDEN TEPKİ

Yayımlanan hutbede Atatürk'e yer verilmemesine CHP'li vekiller de tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hutbeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyanet’i bir partinin arka bahçesi haline getirenlere sesleniyorum; Atatürk’ü yok saymak, Türkiye’yi yok saymaktır! Ama Türkiye sizin çıkar hesaplarınıza sığmaz! Atatürk bu milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya paylaşımında, "Diyanet, cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yer verirken zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yine anmadı. Atatürk’ü yok saymak, bu milletin tarihini, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti yok saymaktır. İktidarın gölgesine sığınan Diyanet bilsin ki, siz adını anmasanız da, Atatürk’ün adı bu milletin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Atatürk'ü unutturmaya gücünüz yetmez. Çünkü Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk’tür." diye yazdı.

Diyanet, 2010 yılından beri hutbelerinde Atatürk'ü anmıyor

2010 YILINDAN BERİ ATATÜRK ANILMIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010 yılı itibarıyla hutbelerde Atatürk’e yer vermemeye başladı. Başkanlığın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik tavrı tepki çekiyor. Diyanet ise camilerde okutulan hutbelerde Atatürk’ün isminin zikredilmesinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yasaklandığını öne sürüyor.

Kaynak: ANKA