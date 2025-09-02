e-Devlet’e Milyonların Beklediği Yeni Özellik Geldi! Herkes Artık Tek Tıkla Yapabilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açıldı. TEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar bundan böyle elektrik kesintilerini, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını e-Devlet üzerinden kolayca ve güvenli biçimde bildirebilecek.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Uygulama ilk olarak 2019 yılında "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sadece sokak aydınlatmalarındaki arızaları bildirmek için geliştirilmişti. 2023’te yapılan güncellemeyle birlikte kapsamı genişletilerek elektrik kesintileri ve genel arızalar için de kullanılabilir hale getirildi.

MİLYONLARCA İHBAR SONUÇLANDIRILDI

Bugüne kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yaklaşık 2 milyon ihbar çözüme kavuşturuldu. Böylece hem vatandaşların sorunlarını hızlıca bildirmesi hem de ilgili kurumların müdahaleyi daha kısa sürede yapabilmesi sağlandı.

HER CİHAZDA KULLANILABİLİYOR

Elektrik Arıza İhbar Uygulaması, iOS kullanıcıları için App Store’da, Android kullanıcıları için Google Play’de ve Huawei cihazlar için App Gallery’de indirilebiliyor. Artık e-Devlet entegrasyonu sayesinde, uygulamayı indirmeyen vatandaşlar da doğrudan sistem üzerinden ihbar oluşturabilecek.

Kaynak: AA