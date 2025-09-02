Bu Görüntüleri Gören Dönüp Bir Daha İzliyor! Yediği Meyveler Dokunan Ayının MR'ını Çektiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çekmeköy’de bulunan özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımı yapılan 3 yaşındaki ayı Okan, yediği soğuk meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı. Hızlı bir şekilde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi’ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi’ne götürülen Okan, burada veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

ÇOK MEYVE YEDİĞİ İÇİN MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ!

Yapılan incelemeler sonucunda, ayının sağlık durumunu daha iyi değerlendirmek için anestezi altında MR çekilmesine karar verildi. Çekilen MR sonuçlarında ciddi bir sorun tespit edilmeyen Okan’ın, soğuk meyveleri fazla tüketmesi nedeniyle midesini üşüttüğü belirlendi. Tedavisi tamamlanan ayı, taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki yaşam alanına geri götürüldü.

'3 YAŞINDA VE 300 KİLOYA YAKLAŞMIŞ'

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, Okan’ın sağlık geçmişi ve son durumu hakkında bilgi verdi. Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan’ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200-300 kiloya yaklaşmış.

O da meyveyi sanırım fazla yemişler. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu. Soluk algısı, karın ağrıları durumunda hayvanlarda değişebiliyor. Yaptığımız tetkiklerde de burada işte bilgisayarda tomografisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten. Şuan gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz."

Okan’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtilirken, veteriner ekibi ayının beslenme düzenine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

