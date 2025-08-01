Sivas'ta Dakikalarca Şiddet Gören Köpekten Haber Var: 'Dört Pati'yle Yaşama Tutunuyor

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Sivas İmranlı’daki Türkkeşlik köyünde sopayla şiddet uygulanan görüntüler tüm Türkiye’nin yüreğini dağlarken, yavru köpeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Nuh'un Gemisi Derneği’nden yapılan Instagram paylaşımında, Veteriner Hekim Dr. Mustafa Kanat, ‘Mucize’ dedikleri yavru köpeğin sağlık durumunda son durumu anlattı. Kanat, yavru köpeğin durumunun halen kritik olduğunu belirtirken, “Sağ olsun oradaki meslektaşlarımız ilk müdahaleyi yapmışlar. Çok hayati durumdaymış. Kompresyon tablosu varmış. Oradan bu noktaya kadar gelmiş. Bundan sonra da biz var olan problemleri çözmek adına destekleyici tedavilerde bulunacağız. Sonra da kırıklarını toparlamaya çalışacağız. Ama önümüzde daha yol var. Bağışıklığı birazcık düşük. Hastalıklara açık haldeyiz ve ciddi denecek düzeyde kansızlığımız mevcut. İnşallah yapacağımız tedavilere cevap alırız” ifadelerini kullandı.

Şiddet gören yavru köpeğin henüz 2.5 aylık olduğu belirtilirken, yavru köpeğe şiddet uygulayan cani K.C.’ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yalnızca71 bin 800 TL para cezası verilmişti. BU cezanın ardından kamuoyundan tepkiler yükselirken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve hayvan hakları gönüllüsü Deniz Gölbaşı “Bu ceza yeterli değil. Bu kişinin bir yavru köpeğe bunu yapabiliyor olması, potansiyel başka şiddet vakalarına da işaret ediyor. Yasal düzenlemeler daha caydırıcı olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan da pek çok tepki gelirken, hayvana şiddetin sadece para cezasıyla geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir suç olduğu ve caydırıcı cezaların gerektiğine dikkat çekilmişti.