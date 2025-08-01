Fren Yerine Gaza Bastı! Göksu Travertenleri’ndeki Feci Kaza Kamerada

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Giresun'da turistik amaçla bölgeyi ziyaret eden 34 DHR 352 plakalı otomobil, sürücünün hatalı manevrası sonucu otoparktan yaklaşık 3 metre aşağıdaki yürüyüş yoluna düştü. Araçta bulunan dört kişi, çevredeki vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarıldı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

DEHŞET ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücünün park etmeye çalışırken fren yerine gaza bastığı, ardından aracın bariyerleri aşarak yürüyüş yoluna savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA