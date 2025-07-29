Kırık Dolu Vücuduyla Hayata Gülümsüyor! Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen 2,5 Aylık Mucize’den Sevindiren Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde, bir saldırganın 2,5 aylık yavru köpeğe dakikalarca gözünü kırpmadan, sopayla şiddet uyguladığı görüntüler herkesi kahretmişti.

Tedavi altına alınan yavru köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veterinerler, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmiş, akciğerlerinin hasar aldığını, kafasında ödem oluştuğunu, vücudunda kırıklar oluştuğunu söylemişti.

'YARI KOMA HALİNDE'

İsmi ‘Mucize’ konulan minik yavrunun son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gönüllü hayvanseverlerin desteğiyle Sivas kent merkezinde bir veteriner kliniğine getirilen Mucize’nin ağzından beslenmeye başladığını belirten veteriner hekim, “Hemogram değerler daha iyiye gidiyor, Oral beslenmesi de bizi umutlandırıyor. Şuan yarı koma halinde” dedi.

71 BİN LİRA CEZA VERİLMİŞTİ

Şiddeti uygulayan K.C.’ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL para cezası verilmişti. Verilen cezaya tepki yağmıştı.