Kırık Dolu Vücuduyla Hayata Gülümsüyor! Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen 2,5 Aylık Mucize’den Sevindiren Haber

Sivas’ta bir saldırgan tarafından sopayla dakikalarca şiddete maruz kalmasının ardından vücudunda kırıklar, kafasında ödem oluşan ‘Mucize’den iyi haber geldi. 2,5 aylık Mucize’nin tedavisini yapan veteriner hekim, “Hemogram değerler daha iyiye gidiyor, oral beslenmesi de bizi umutlandırıyor. Şuan yarı koma halinde” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde, bir saldırganın 2,5 aylık yavru köpeğe dakikalarca gözünü kırpmadan, sopayla şiddet uyguladığı görüntüler herkesi kahretmişti.

Kırık Dolu Vücuduyla Hayata Gülümsüyor! Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen 2,5 Aylık Mucize’den Sevindiren Haber - Resim : 1

Tedavi altına alınan yavru köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veterinerler, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtmiş, akciğerlerinin hasar aldığını, kafasında ödem oluştuğunu, vücudunda kırıklar oluştuğunu söylemişti.

Kırık Dolu Vücuduyla Hayata Gülümsüyor! Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen 2,5 Aylık Mucize’den Sevindiren Haber - Resim : 2

'YARI KOMA HALİNDE'

İsmi ‘Mucize’ konulan minik yavrunun son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gönüllü hayvanseverlerin desteğiyle Sivas kent merkezinde bir veteriner kliniğine getirilen Mucize’nin ağzından beslenmeye başladığını belirten veteriner hekim, “Hemogram değerler daha iyiye gidiyor, Oral beslenmesi de bizi umutlandırıyor. Şuan yarı koma halinde” dedi.

71 BİN LİRA CEZA VERİLMİŞTİ

Şiddeti uygulayan K.C.’ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL para cezası verilmişti. Verilen cezaya tepki yağmıştı.

Sırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorSırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorGüncel

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