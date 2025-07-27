Sırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya Çalışıyor

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Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde, bir saldırganın yavru köpeğe dakikalarca sopayla şiddet uyguladığı görüntüler yürekleri dağlamıştı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren veterinerler, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

KAFATASINDA ÖDEM VAR

Kan donduran şiddetin ardından İmranlı Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru köpek, gönüllü hayvanseverlerin desteğiyle Sivas kent merkezinde bir veteriner kliniğine getirildi.

Veteriner Hekim Serhat Şahin, köpeğin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar, kafatasında ödem ve akciğerlerinde ciddi hasar olduğunu belirtti. “Gece boyunca müdahalelerde bulunduk, ama hayati riski devam ediyor” diyen Şahin, tedavilerin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

'DAHA 2,5 AYLIK'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve hayvan hakları gönüllüsü Deniz Gölbaşı ise “Bu yavru daha 2,5 aylık. Küçücük bedeniyle direniyor. Tedavi sürecine destek olduk, ama ne yazık ki durumu halen kritik” diyerek duygularını dile getirdi.

71 BİN LİRALIK CEZA TEPKİ ÇEKTİ

Şiddeti uygulayan K.C.’ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL para cezası verildi. Ancak bu ceza, kamuoyunu tatmin etmedi. Gölbaşı, “Bu ceza yeterli değil. Bu kişinin bir yavru köpeğe bunu yapabiliyor olması, potansiyel başka şiddet vakalarına da işaret ediyor. Yasal düzenlemeler daha caydırıcı olmalı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ÖFKE BÜYÜYOR

Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, hayvana şiddetin sadece para cezasıyla geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir suç olduğunu ve caydırıcı hapis cezalarının gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA