Yangınlarla Mücadelede Son Durum Ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı

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Türkiye'de orman yangınları birçok kentte devam ederken, alevlerle mücadele de dört koldan sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan, 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin orman çalışanı ve 132 bin gönüllüyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürüttüklerini söyleyerek "Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakârlıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye, orman yangınlarına karşı havada ve karada büyük bir mücadele yürütmektedir.



Yeşil Vatan’ımızı korumak için hâlihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz.… pic.twitter.com/O0tsBUZlhq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 27, 2025

'YAZIN 3 BİN 62 YANGIN SÖNDÜRDÜK'

Yaz mevsiminin başından beri çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdüklerini ifade eden Erdoğan, "Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi