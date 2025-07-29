Mahkeme Mükremin Gezgin Hakkında Kararını Verdi

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Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, “Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gezgin’in Instagram hesabından paylaştığı bir videoda, çocuklara “Ben kadınım değil mi” diye sorduğu görüntülerin “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlarını oluşturduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Nisan ayında Ankara’da gözaltına alınan Gezgin, “müstehcenlik” suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

İDDİANAMEDEKİ İDDİALAR NELER?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Gezgin’in videosunda bel hizasından bağladığı yeleği yukarı çekerek kalça bölgesini vurguladığı, kalçasını sallayarak yürüdüğü ve çevresindeki çocuklara “Canım sakin olun” diyerek omuzlarına dokunduğu belirtildi. Videoda çocuk seslerinin duyulduğu ve Gezgin’in “Ben kadınım” şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı. Bakanlık, bu içeriğin çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini savundu. İddianamede, Gezgin’in hareketlerinin müstehcen olduğu ve sosyal medya üzerinden planlı şekilde paylaşıldığı öne sürülerek, 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'MÜSTEHCENLİK İÇİN CİNSEL SAİK GEREKLİDİR'

Davanın ilk duruşmasında Gezgin ve avukatı Elif Narin Dursun hazır bulundu. Gezgin, savunmasında takipçilerinin sık sık “Kadın mısın” diye sorduğunu, bu nedenle böyle videolar çektiğini belirtti. Olay günü giydiği kıyafetin her zamanki tarzı olduğunu, kalça bölgesinin istemsizce sallandığını ve videonun çocuklara yönelik cinsel bir ima taşımadığını ifade etti. Gelecekte içeriklerinde daha dikkatli olacağını da ekledi.Avukat Dursun ise videonun genel ahlaka aykırı olmadığını ve cinsel içerik barındırmadığını savundu. Gezgin’in eylemlerinin sanatsal nitelikte olduğunu ve ironik bir komedi unsuru taşıdığını belirterek, “Huysuz Virjin örneğinde olduğu gibi değerlendirilmelidir. Yargıtay kararlarına göre, müstehcenlik için cinsel saik gereklidir. Bu nedenle beraat talep ediyoruz” dedi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Savcı, mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talep etti. Gezgin, mütalaayı kabul ettiğini ve kendini kadın olarak hissettiğini ifade ederek, “Videoda ‘Ben kadınım’ diyorum, bu beni iyi hissettiriyor. Olay günü özel bir kurgu yoktu, kıyafetlerim her zamanki tarzımdı” dedi. Mahkeme, suçun yasal sınırlarının oluşmadığına karar vererek Mükremin Gezgin’in beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA