Sarıyer’deki Ormanlık Alanda Cesedi Bulunmuştu! Rus Gencin Elindeki Notta Tüyler Ürperten ‘Ayet’ Detayı

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Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 09.30 sularında yoldan geçen bir kişi, ormanlık alanda hareketsiz yatan birini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çevre güvenliğini sağlamasının ardından yapılan kontrollerde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BAŞINDA POŞET, ELİNDE NOT

Olay yeri inceleme birimi, yaklaşık 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin başına siyah bir çöp poşeti geçirildiğini ve bu poşetin bantla sabitlendiğini tespit etti. Cesedin hemen yanında bir Rusça yazılmış notun yanı sıra siyah askılı bir çanta, cep telefonu, İstanbulkart, para ve çeşitli kişisel eşyalar bulundu. İlk incelemeler, gencin boğularak öldürülmüş olabileceğini gösterdi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KİMLİĞİ OTEL KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, çantada bulunan oda kartı sayesinde şahsın kısa süre önce konakladığı oteli tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Usman Amriev’e ait olduğu belirlendi. Ayrıca, cesetle birlikte bulunan ve bilgisayar çıktısı olduğu anlaşılan not da dikkat çekti.

‘HERKES CEZASINI ÇEKECEK’

Polis ekipleri tarafından incelenen notta şu ifadeler dikkat çekti: "Sahomenan, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvararım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin."

NOTTA AYET YAZIYOR

Notun sonunda ise, Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 153. ayetinin Arap harfleriyle yazıldığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna yönelik araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA