Arkadaşının 'IBAN' Tuzağı Yüzünden Hayatı Karardı! Sakın Bunu Yapmayın...

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Dolandırıcılık vakaları, teknolojinin gelişmesiyle daha da artarken, IBAN üzerinden dolandırıcılık da son dönemin en yaygın yöntemlerinden biri oldu. Ancak bu dolandırıclık her zaman kişilerin tanımadıkları hackerlar olmuyor. 2021 yılında arkadaşının talebi üzerine IBAN numarasını paylaşan H.B.V., 4 ay sonra hesabının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığını öğrendi.

SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Sabah'ın haberine göre; şikayetler sonrası H.B.V. hakkında kamu davası açıldı. Avukat İyaz Çimen, müvekkilinin yalnızca arkadaşına güvenerek hesabını verdiğini belirterek, “Telefon görüşmeleri ve banka işlemlerinde müvekkilime ait olmayan profiller bulunduğu için ilk etapta beraat kararı verilmişti. Ancak karar bozuldu ve dava devam ediyor. Özellikle IBAN kiralama ve hesap kullandırma gibi durumlarda çok sayıda benzer dava açılıyor” dedi.

Özellikle 18-25 yaş arasındaki genç kişilerin IBAN hesaplarını arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Çimen, bu hareketin kişilerin başına büyük dertler açabileceğini vurgulayarak aksini ispatlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

Kaynak: Sabah