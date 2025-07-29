Adalet Bakanı Tunç'tan 'Bursa Yangını' Açıklaması! Kundakçıyla İlgili Dikkat Çeken Ayrıntı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Temmuz 2025’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz’da başlayan ve günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangını kasıtlı olarak çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ufuk Aytekin’in 2021 yılında FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiği belirtildi. Bakan Tunç, Aytekin’in 2024-2025 yıllarında dört kez psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ifadesinde “Psikolojim bozuktu” dediğini aktardı.

Tunç, Aytekin’in yangını çıkarmak için Harmancık’taki bir benzin istasyonundan pet şişelere benzin aldığını ve Kışmanlar köyü yakınlarındaki bir parkta ağaçları tutuşturduğunu itiraf ettiğini söyledi. Şüphelinin olay sırasında cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonun yanmış halde bulunduğunu belirten Tunç, telefonun incelendiğini ve Aytekin’in başka kişilerle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

'YARGI CEZASIZ BIRAKMIYOR'

Bakan Tunç, 1 Haziran 2025’ten bu yana orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 38 şüphelinin tutuklandığını, toplamda 127 kişinin cezaevinde olduğunu açıkladı. Yangınların çıkış sebeplerinin titizlikle araştırıldığını vurgulayan Tunç, “Yeter ki yangının sebebini bulalım, çıkaranı bulalım; yargı zaten cezasız bırakmıyor” dedi. Ayrıca, sosyal medyada yangınlarla ilgili dezenformasyon ve provokasyon amaçlı paylaşımlara karşı soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda adli makamlarla iş birliği yaptığını belirtti. Tunç, “Dezenformasyon yapan çok oluyor. Suç teşkil edip etmediği adliyeye intikal edince görülecek” diyerek, bu tür paylaşımların yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA