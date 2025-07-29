Bakan Göktaş, Yangınlardan Etkilenen 3 Kente Aktarılan Kaynağı Duyurdu

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Yaz aylarının gelmesiyle ormanlarımız alevlere teslim olurken, Bursa, Eskişehir ve Karabük de yangınlardan en çok etkilenen kentler arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kritik gelişmeyi duyurdu.

Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük’teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

Yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldığını belirten Göktaş, şu detayları paylaştı:

“Bakanlık olarak, yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa’ya 5 milyon lira, Eskişehir’e 2 milyon lira, Karabük’e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Orman yangınlarından etkilenen diğer illerin de 7/24 takip edildiğinin altını çizen Göktaş, “Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğuna dikkati çekti. Göktaş, “Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.