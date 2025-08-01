Şoke Eden Olay: 3 Yıl Önce Çalınan Aracını Yattığı Yerden Buldu!

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Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık (30), Haziran 2022’de evin önüne park ettiği traktörünü bıraktığı yerde bulamadı. Traktörün çalındığını fark eden Işık, İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Işık, 2,5 milyon TL'ye aldığı ve o günden beri izine rastlamadığı traktörünü, 2 hafta önce sosyal medya uygulamasında gezinirken başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı.

Kendi traktöründeki belirgin özelliklerin, izlediği videodaki aynı marka ve model traktörde de bulunduğunu fark eden Işık, 30 Temmuz’da videoları paylaşan kişinin yaşadığı Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti. Videoları paylaşan kişi, traktörün tarlasını ücret karşılığı süren B.Ö.’nün olduğunu söyleyince Işık, bu kez B.Ö.’ye ulaştı. B.Ö. ise 2023 yılında traktörü bir bayiden ruhsatsız şekilde satın aldığını, şimdi de ismini söylemediği başka birine verdiğini söyledi.

'LEKELER ÖRTÜŞÜYORDU'

Muhammed Işık, avukatıyla savcılığa gidip şikayette bulunduğunu anlatarak, "Instagram'da traktörümün videolarını gördüm. Traktörümde olan belirgin özellikleri videodaki traktörde de gördüm. Aynasına astığım kolyelerim, camında çıkmayan lekeler bire bir örtüşüyordu. Sonra Polatlı’ya gittim B.Ö. isimli kişiyle görüştüm. Traktörü ruhsatsız satın aldığını, aldığı kişiyi de söyleyemeyeceğini söyledi. Traktörü başkasına satmış, sattığı kişinin de ismini ve adresini söylemedi. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin traktörümü kullanırken yayınladığı videoları kaydettim. Bu kişi itiraz etmiyor ama traktörü sattığı kişiyi de söylemiyor. Ben traktörümün bir an önce bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA