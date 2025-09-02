Bakanlık Tek Tek İfşa Etti! İçlerinden İlaç Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden yayımladığı son ifşaat listesinde ilaç etken madde tespit edilen ürünleri paylaştı. Bakanlığın işaret ettiği markalar arasında macun ve gazlı içecek gibi ürünler bulunuyor.

Geçen yıldan beri Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilip "insan sağlığına risk oluşturduğu" gerekçesiyle sınırdan reddedilerek geri gönderilen gıda ürünleri halk arasındaki paniği artırdı. Bunun arkasından Tarım ve Orman Bakanlığı da Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden, gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmeleri birer birer ifşa etmeye başladı.

Bakanlığın gıdada usulsüzlük yapan firma ve markaları listeler halinde yayımlama uygulaması devam ederken, son olarak 2 Eylül 2025 tarihinde de Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden yeni bir liste paylaşıldı. Listede sadece üretiminde usulsüzlük yapılan et ve süt ürünleri ile baharat çeşitleri değil, bazı içecekler de yer aldı.

O MARKALAR LİSTEDE

Bakanlığın bildirdiğine göre; Diblong marka ginseng macunun içinde olmaması gereken bir ilaç olduğu tespit edildi. Fx Lady Man Slim Plus markasının Powdre Tea soğuk içeceğinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Vigro Ginseg Drink markasının tutti frutti aromalı içeceğinde de ilaç etken maddesine rastlandı.

Diğer yandan The Brouzzer adlı markanın karışık meyve aromalı gazlı içeceğinde olmaması gereken bir ilaç bulunduğu ifade edildi. İlaç etken maddesi tespit edilen bir diğer ürün de Vigro for Men markasının ginseng içeceği oldu.

