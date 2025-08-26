Tarım Kredi Uygunlukta Sınıfta Kaldı! Raflarda Zam Patladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uygun fiyat politikasıyla 2017 yılının Mart ayında ilk şubesini açan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşın bütçesini rahatlatma hedefini tutturamadı. Son üç yılda temel gıda ürünlerinden oluşan bir alışveriş sepetinin maliyeti yüzde 171 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyonu yüzde 33.5 olarak açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre bu oran yüzde 65’e ulaştı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise TÜİK verilerine göre yüzde 27.95 düzeyinde.

TEMEL GIDADA YÜZDE 171’LİK ARTIŞ

Fiyatların kontrol altında tutulacağı vaadiyle öne çıkan Tarım Kredi Marketleri, özellikle orta ve ileri yaş grubundaki tüketicilere hitap ediyor.

Nefes’in haberine göre, 2022 ile 2025 yılları arasında yapılan fiyat karşılaştırmaları, birçok üründe enflasyonun üzerinde zamlar yapıldığını gösterdi. 16 kalemden oluşan temel gıda sepetinin 2022 yılında toplam maliyeti 637,5 TL iken, 2025 Ağustos ayında aynı ürünler için 1.774 TL ödemek gerekiyor.

BAZI ÜRÜNLERDE ÜÇ KATA VARAN ZAMLAR

Son üç yılda, 450 gramlık Tarım Kredi markalı çiçek balının fiyatı yüzde 190 artışla 42,90 TL’den 124,50 TL’ye çıktı. Çay fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandı: Tiryaki çayın kilogramı yüzde 126 artışla 135,90 TL’ye, Filiz çayın kilogramı ise yüzde 57 artışla 119,90 TL’ye ulaştı. 5 kilogramlık un yüzde 118 zamlanırken, baldo pirinçte yüzde 258, Osmancık pirinçte ise yüzde 222 fiyat artışı kaydedildi.

Kuru gıdalar da zam dalgasından nasibini aldı. Barbunya yüzde 218 artışla 107,90 TL’ye, fasulye ise yüzde 260 artışla 84,50 TL’ye çıktı. Makarna fiyatı yüzde 117 artarak 17,90 TL’ye ulaştı.

YÜZDE 500 ZAM

Listede en dikkat çekici artış ise mısırda yaşandı. 2022 yılında kilosu 6,45 TL olan mısır, 2025’te yüzde 500 artışla 38,90 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde 2 kilogramı 27,95 TL olan yoğurdun kilogram fiyatı 82,50 TL’ye kadar çıktı.

Kırmızı mercimek yüzde 176 artışla 69,90 TL’ye yükselirken, nohuttaki artış oranı yüzde 219 oldu. Nohutun kilogramı 17,90 TL’den 57,50 TL’ye çıktı.

Kaynak: Nefes