Memur Zammı İçin Kritik Gün! Hakem Kurulu 3. Kez Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm memur ve memur emeklilerinin merakla sonucu beklediği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma çıkmayınca Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrası Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmaya başladı.

Kurul dün Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık bir buçuk saat süren ikinci toplantıyı yaptı. Toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini anlatırken, kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini ifade etti. Kurul, bugün üçüncü toplantı için saat 10.00'da yeniden toplandı.

ÇIKACAK KARAR KESİN OLACAK

11 üyeden oluşan kurul, kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcilerinden oluşuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi bekleniyor. Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek ve Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak.

KAMU İŞVERENİ NE TEKLİF ETTİ?

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

Kaynak: AA