Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Zam kararı alınmayan görüşmenin ardından Kurul, bugün saat 11.00’de yeniden bir araya gelecek.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında yürütülen memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam pazarlığında uzlaşma sağlanamayınca, Kamu İşveren Heyeti süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıdı.

Kurul, ilk toplantısını dün Sayıştay Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Toplantıya bakanlık yetkilileri ile sendika temsilcileri katıldı. Güvenlik gerekçesiyle tüm katılımcıların cep telefonlarını salon dışında bırakmaları istendi.

ZAM ORANI ÇIKMADI

Edinilen bilgilere göre, toplantının ana gündemini çalışma takviminin belirlenmesi oluşturdu. Tarafların görüşlerini paylaştığı toplantıda, zam oranlarına ilişkin herhangi bir müzakere yapılmadı.

Toplantıdan zamla ilgili somut bir karar çıkmazken, kurul çalışmalarına bugün saat 11.00’de devam edecek.

Zam Pazarlığı Sürüyor: İlk Toplantıdan Rakam Çıkmadı! Hakem Kurulu Yeniden Masaya Oturuyor - Resim : 1

SON KARAR 27 AĞUSTOS’A KADAR VERİLECEK

Hakem Kurulu’nun, memur maaş artışına ilişkin nihai kararını 27 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar açıklaması bekleniyor. Kurulun vereceği karar nihai nitelikte olacak ve tüm taraflar açısından bağlayıcı sayılacak. Karara itiraz ya da temyiz hakkı bulunmuyor. Kurulun belirleyeceği hüküm, toplu sözleşme niteliği taşıyacak ve 2 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NE OLDU?

Hükümet, ilk teklifinde 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki dönem için yüzde 4 zam önermişti. 15 Ağustos’ta yapılan ikinci teklif ile bu oranlara ek olarak taban aylıklara 1.000 TL artış önerildi. 18 Ağustos'taki görüşmede ise 2026 yılı için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 için ise yüzde 4 + yüzde 4 oranında zam teklif edildi.

Zam Pazarlığı Sürüyor: İlk Toplantıdan Rakam Çıkmadı! Hakem Kurulu Yeniden Masaya Oturuyor - Resim : 2

MEMUR-SEN NE TALEP ETTİ?

Yetkili konfederasyon Memur-Sen, 2026 yılında taban aylığa 10 bin TL artış yapılmasını, bunun yanında yüzde 10 refah payı ve ilk altı ay için yüzde 25 oranında zam talep etti. 2027 için ise taban aylığa 7.500 TL artı ilk yarı için yüzde 20, ikinci yarı için yüzde 15 zam talep etti. Böylece toplamda 2026 için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 47 oranında zam isteminde bulunuldu.

HAKEM KURULU GEÇMİŞTE NE KARARLAR VERDİ?

2012’den bu yana yapılan toplu sözleşmelerden üçü hakem sürecine taşındı. Son olarak 2023’teki sözleşmede hükümetin teklif ettiği 2024 yılı için yüzde 15 + yüzde 10, 2025 içinse yüzde 6 + yüzde 5 zam oranları Hakem Kurulu tarafından aynen kabul edilmişti.

Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son VirajMilyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son VirajEkonomi
Kamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine BaşvurduKamu İşveren Tarafı Memur Zammı İçin Hakem Heyetine BaşvurduEkonomi

