Hakem Kurulu'nun İkinci Toplantısı Sona Erdi: Memur Zammında Gözler Yarına Çevrildi...

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemine ait mali ve sosyal haklarının belirlenmesi amacıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

ZAM GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranı konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu üzerine Hakem Kurulu devreye girdi ve süreci yürütmeye başladı.

TOPLANTIYA SAYIŞTAY BAŞKANI BAŞKANLIK ETTİ

Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yaklaşık bir buçuk saat boyunca konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerini detaylarıyla sundu. Kamu işveren tarafı da bu taleplere yönelik görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, karar aşamasına doğru ilerlerken üçüncü toplantı için yarın saat 10.00’da yeniden toplanacak.

