Otomotiv Devlerinin Çekişmesi Fiyatları Düşürdü! 600 Bin Liraya Sıfır Otomobil Fırsatı Duyuruldu

Türkiye’de sıfır otomobil almak isteyenler, yükselen fiyatlara rağmen hâlâ uygun seçenekler arayışında. Özellikle elektrikli modellerde Fiat ve Citroen’in sunduğu kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor.

Fiat’ın 2025 Ağustos fiyat listesinde en erişilebilir modeli Topolino oldu. Tamamen elektrikli olarak satışa sunulan araç, kampanya kapsamında 540 bin 900 TL’den başlayan etiketle alıcı buluyor. Daha donanımlı versiyon olan Topolino Plus’ın fiyatı ise 580 bin 900 TL olarak duyuruldu.

499 BİN 900 TL FIRSAT DUYURULDU

Citroen tarafında ise en uygun seçenek Yeni Ami modeli. 6 kW’lık elektrik motoruyla öne çıkan Ami, kampanyalı olarak 499 bin 900 TL’den satışa sunuluyor. Markanın farklı tasarıma sahip versiyonu Ami Buggy ise 539 bin 900 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor.

600 BİN LİRANIN ALTINDAKİ NADİR MODELLER

Fiat Topolino ve Citroen Ami, Türkiye’de 600 bin TL’nin altında kalan sayılı sıfır araçlar arasında yer alıyor. Her iki model de fiyat-performans avantajıyla öne çıkarken, otomobil pazarındaki rekabeti kızıştırıyor.

