Dev Banka Kepenkleri İndirdi! İflasın Ardından Yüzlerce Müşterisinin Borçlarını Tek Kalemle Sildi

Piyasalarda yaşanan nakit para sıkıntısı bankaları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak İngiltere’de maaş günü kredi şirketi Fernwood Financial iflas bayrağını çekti.

İngiltere'de kısa vadeli kredi sektörü ağır bir darbe aldı. Fernwood Financial Limited, resmen iflas etti. Şirketin iflası ile birlikte yüzlerce müşterinin borçları tek kalemde silindi.

The Sun’da yer alan habere göre, Fernwood Financial Limited 27 Haziran itibarıyla tasfiye sürecine alındı. Finansal Yürütme Kurumu, şirketin kredi verme ve tahsilat faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Aurora Equity & Development Limited tarafından atanan tasfiye memurları ise mevcut müşterilere, tüm borçlarının silindiğini bildiren resmi mektuplar gönderdi.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARI YAPILDI

FCA, Fernwood Financial veya Aurora Recovery adına gelen beklenmedik telefon aramalarına karşı müşterileri uyardı.

Yetkililer, dolandırıcıların iflas sürecini fırsat bilerek vatandaşları hedef alabileceğini belirtti. Kurum, bu tür aramaların derhal sonlandırılması ve doğrudan tasfiye memurlarıyla iletişime geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: The Sun