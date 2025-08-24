SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak!
Emeklilerin aylık maaşlarını etkileyen en önemli faktörlerden birisi hangi statüde emekli olduğu ve giriş tarihleri. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına göre farklılıklar oluşabiliyor. Peki bu maaş farkı neye göre belirleniyor? Hangi statüden emekli olmak daha avantajlı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından merak edilen soruları tek tek yanıtladı. O tarihte emekli olanlar yüzde 30 daha az maaş alacak! Hemen güncel listeyi kontrol edin. İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmakta. Bu süreçte hangi statüden emekli olduğunuz oldukça önemlidir. Maaş farkını belirleyen en önemli şeylerde biri ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki maaş farkları. 01 Ekim 2008’den önce ya da sonra sigortalı olmak, son 2520 günün hangi statüde geçtiği ve primlerin hangi düzeyden ödendiği, emekli aylığını doğrudan belirliyor. Konuyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kıdemli SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden hangi statüden emekli olunmanın daha avantajlı olduğunu açıkladı. Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlarda 2520 güne bakıldığını belirtti; bu tarih sonrasında sigortalı olanlarda ise toplam prim gününe bakıldığını söyledi.
SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN EN AVANTAJLI STATÜYÜ AÇIKLADI
SSK (4A), avantajının altını çizen Erdursun, şu cümleleri kurdu:
•Primler asgari ücretin 4-7,5 katı arasında bildirildiyse en avantajlı statüdür.
•En yüksekten prim ödeyen SSK’lı 60-100 bin TL emekli aylığı alabilir.
YÜZDE 30 DAHA AZ MAAŞ ALACAKLAR!
Bağ-Kur'da ise primlerin cepten ödendiğini söyleyen Erdursun, en alttan prim ödeyenlerin 16 bin 881 lira aylık aldığını vurguladı ve en yüksekten ödeme yapanların bile SSK'dan yüzde 30 düşük maaş aldıklarını belirtti.
En avantajlı grubun 5434 sayılı yasaya tabi olan memurlar olduğunu aktaran Erdursun, belirli durumlara göre 20 bin – 50 bin TL emekli aylığı aldıklarını açıkladı. Erdursun, "En düşük derecedeki memur bile SSK & Bağ-Kur’un taban aylığından daha avantajlıdır" dedi.
1 Ekim 2008 sonrası memur olanların 5510 sayılı yasa kapsamında daha düşük emekli aylığı alabilileceklerini vurgulayan Erdursun, çoğu kişinin bu farkı bilmediğini de söyledi. Erdursun, 1 Ekim 2008 öncesi memurlar için iştirakçi prim hakkında şu sözleri kullandı:
"•01.10.2008’den önce memur olanlar, ayrıldıktan sonra 6 ay içinde başvurup 5434 sayılı yasaya göre isteğe bağlı iştirakçi primi yatırabilir.
•01.10.2008’den sonra memur olanlarda bu hak yoktur.
•Memuriyetten ayrılıp emekli sandığından emekli olmak isteyenler için kritik bir fırsattır"