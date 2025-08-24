SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak!

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmakta. Bu süreçte hangi statüden emekli olduğunuz oldukça önemlidir. Maaş farkını belirleyen en önemli şeylerde biri ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki maaş farkları. 01 Ekim 2008’den önce ya da sonra sigortalı olmak, son 2520 günün hangi statüde geçtiği ve primlerin hangi düzeyden ödendiği, emekli aylığını doğrudan belirliyor. Konuyla ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.