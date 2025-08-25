Piyasada Kara Gece: Balina Satışı Piyasayı Sarstı! Yatırımcılar Panik İçinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kripto para piyasası dün gece hareketli saatler yaşadı. Haftanın ilk günlerinde 118 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, gece yarısına doğru hızla değer kaybederek 110 bin 600 dolara kadar düştü. Ani düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, altcoinlerde de benzer oranda kayıplar yaşandı.

BALİNA ETKİSİYLE SATIŞ BASKISI

Analistler, bu sert düşüşün sebebini piyasada 'balina' olarak bilinen büyük yatırımcıların satışlarına bağladı. Yüklü işlemlerin zincirleme satış baskısı yarattığını ifade eden uzmanlar, önümüzdeki günlerde de benzer sert dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti.

PANİK SATIŞLAR DÜŞÜŞÜ DERİNLEŞTİRDİ

Kısa süre içinde 7 bin doların üzerinde değer kaybeden Bitcoin’de yatırımcıların panikle satışa yönelmesi düşüşü daha da hızlandırdı. Bu durum, balina etkisinin piyasada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BİTCOİN (BTC) SON DURUM

25 Ağustos Pazartesi sabahı saat 08.00 itibarıyla Bitcoin 112 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, 110 bin dolar seviyesinin kritik destek, 118 bin doların ise güçlü direnç noktası olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi