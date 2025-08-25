İktidara Yakın Yazar Cem Küçük'ten Ekonomiye Peş Peşe Salvolar: ‘Kimse Hâlinden Memnun Değil’ Diyerek Eleştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşe yazısında, Türkiye ekonomisine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. İktidara yakınlığıyla bilinen Küçük, bu kez ekonomi politikalarına dair önemli eleştiriler yöneltti.

Yazısında Merkez Bankası rezervlerinin 19 Mart sonrası rekor seviyelere ulaştığını ve enflasyonda belirgin bir düşüş yaşandığını vurgulayan Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü Orta Vadeli Program’ın etkili olduğunu belirtti. Ekonomik tabloyu sadece bu göstergelerle açıklamanın yetersiz olduğunu ifade eden Küçük, sahadaki gözlemlerini aktararak piyasadaki durgunluğa dikkat çekti.

Cuma günü Arnavutköy’de orta ölçekli iş insanlarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran Küçük, birçok işletmenin ciddi gelir kaybı yaşadığını, bazı mekânların ise kapanma noktasına geldiğini aktardı. “Son 6-7 aydır yüzde 60 oranında işler düşmüş. Böyle giderse bir seneye kalmaz kapatacağını açıkladı iş yeri sahibi. Orta hâlli yerler de aynı durumda” diyen Küçük, sadece küçük işletmelerin değil, büyük sanayi kuruluşlarının da zor durumda olduğunu yazdı.

DEV FİRMALARIN ZARARLARINI SIRALADI

Türkiye’nin en büyük firmalarının son altı ayda zarar açıkladığını belirten Küçük, “Mesela Arçelik son altı aylık periyotta 4 milyar, Kalyon Güneş Teknolojileri 1 milyar 268 milyon, Doğanlar Mobilya 1 milyar 212 milyon, Vestel 12 milyar, Carrefour Sabancı 3 milyar 233 milyon TL zarar açıkladılar...” ifadelerini kullandı.

FİRMALARIN ZARAR ETMESİNİN SEBEPLERİNİ YORUMLADI

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının durumunu özetleyen Küçük, firmaların zarar etmesinin sebebini ise “Birincisi giderler pahalı, işçilik maliyetleri çok yüksek. Döviz artmıyor. Bu vatandaş için iyi ama ihracat yapanlar için kötü. En önemlisi para pahalı, yani faizler zirvede. Yüzde 43’le borçlanmak kârınızın çoğunu vermek demek... Bir diğer sebep de satış yok. Dünyada da genel bir sıkıntı olduğu için ihracat zayıf...” sözleriyle açıkladı.

'KİMSE HALİNDEN MEMNUN DEĞİL'

Ekonomik çıkış için önerilerde de bulunan Cem Küçük, “Bu durumdan çıkmak için paranın ucuzlaması şart. Faizler inmezse piyasalar daha kötü olur. Vergi ve işçilik maliyetlerinin makul seviyeye gelmesi lazım. Çalışanların aldıkları maaşlar yetmiyor. Onlar da haklılar. Kiralar hâlâ uçuk seviyelerde. Öyle bir durumdayız ki, kimse hâlinden memnun değil” diye yazdı.

'EN KÖTÜ DURUMDA EMEKLİLER VAR'

Son olarak emeklilerin durumuna da dikkat çeken Cem Küçük, “En kötü durumda hâlâ emekliler var. Onları da unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi