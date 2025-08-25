18 Yaş Altındaki Sigortalılara Müjde! Erken Emeklilik Fırsatının Yolu Açıldı: O Tarihten Girişi Olanlar Faydalanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dakika haberi: Çocuklarının erken emeklilik fırsatından yararlanması için küçük yaşta sigorta yapmayı hedefleyen ailelere güzel haber geldi. 18 yaşından önce sigortalı olunması hem yaş hem de prim günü açısından avantaj sağlar mı? Hükümet kanadından beklenen müjdeli haber geldi. 18 yaş altındaki sigortalılara beklenen müjdeli haber geldi. Erken emeklilik yolu gözüktü. O tarihten önce girişi olanlar erken emeklilik fırsatından yararlanacak.

SİGORTA BAŞLANGICI EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ?

Peki sigorta başlangıcı erken emeklilik fırsatında etkili olur mu? Uzmanlar sigorta girişinin erken emeklilik için önemli bir adım olduğunu ve bu yolda büyük etki ettiğini ifade etti. "Sigortalılık süresi" ise ilk defa çalışmaya başlanan tarihle, emeklilik maaşının bağlandığı veya ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süreye deniyor.

İş mevzuatına göre, 18 yaşından önce sigortalı olanların sigortalılık süresi, ancak, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. Öte yandan, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

HER YAŞ SKALASI İÇİN KURALLAR AYNI MI?

Sigorta giriş işlemleri İş Kanunu kapsamında yapılırken, 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasak. Ancak 14 yaşını dolduran, ilköğretimini tamamlayan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak şekilde hafif işlerde çalıştırılabilir. Bunun için de 18 yaş altı çalışanın ailesi ile işveren arasında yazılı sözleşme yapılması şart.

2008’DEN ÖNCE GİRİŞLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEK?

Emeklilik maaşına hak kazanma: koşulları 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrasında sigortalı olanlar açısından değişiklik gösteriyor. 2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanıyor. Ancak günümüzde 18 yaş altında sigorta yapmak prim gibi avantajlarına rağmen erken emeklilik hakkı sağlamıyor. Emeklilik aylığı hesabında, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, mahkeme tarafından yetişkinlik kararı verilenler ve öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmıyor. Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışması gerekiyor.

ERKEN YAŞLANANLAR EMEKLİ OLUR MU?

55 yaşını dolduran ve Kurum Sağlık Kurulunca erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanır.

